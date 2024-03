Millie Bobby Brown compartió un video de cómo se verá su personaje en Stranger Things 5

Desde hace dos meses que el elenco de Stranger Things está inmerso en el rodaje de la quinta temporada de Stranger Things. Poco se sabe de la nueva entrega de la serie de Netflix con el paso de las semanas algunos detalles han salido a la luz, como la apariencia de Millie Bobby Brown en durante las filmaciones.

Recientemente, la actriz de 20 años de edad compartió un video de cómo luce su personaje, Eleven, en la quinta y última temporada de Stranger Things.

En el video, Brown aparece con el pelo largo y sangre en la nariz mientras enseña el set de rodaje y se prepara un café. “Es bastante tarde porque estamos haciendo unas tomas nocturnas”, dice la actriz en el clip.

Video of Millie on set for #StrangerThings 5! 🎬 pic.twitter.com/eOspD0m4hj — THE STARCOURT FOODCOURT (@starcourtfc) March 12, 2024

En una aparición en The Jonathan Ross Show, Millie Bobby Brown reveló cuánto tiempo les queda de rodaje antes de finalizar. “Nos quedan nueve meses… Me gusta mucho Netflix, me gustaría trabajar con ellos por mucho tiempo, porque firmo un papel que me dice que no puedo decir nada, y creo que debo mantener la boca cerrada”, dijo.

Asimismo, la actriz contó que ya sabe cuál es el destino de su personaje en la temporada final de la serie. “Sé lo que le pasa a mi personaje. No he leído el guion porque están en proceso de escribirlo. Creo que leí hasta el episodio 6. Sé lo que le pasa a mi personaje… Pero como dije, me gusta trabajar para Netflix, voy a ser una buena chica”, dijo en referencia a que no podía revelar detalles.

Aunque Brown sabe parte de lo que le pasará a Eleven, no sabe que les ocurrirá a sus compañeros. “Sé lo que le pasa a mi personaje, pero no sé lo que les pasa a los demás. Así que creo que sí, lo están guardando hasta que estemos todos juntos y podamos llorar y estar tristes juntos”, indicó.

¿Cuándo se estrenará la última temporada de Stranger Things?

El rodaje de la última temporada de Stranger Things comenzó la primera semana de enero. La filmación de los nuevos capítulos se retrasó debido a la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos en 2023.

En ese momento, Netflix compartió las primeras fotos del equipo de Stranger Things durante los primeros días de rodaje.

“ESTO ES UN CÓDIGO ROJO ¡¡¡La producción de STRANGER THINGS 5 ha comenzado oficialmente!!!”, anunció la serie en su cuenta de Instagram, donde compartió la primera imagen del rodaje.

Sin embargo, la última temporada de Stranger Things no llegará a Netflix hasta 2025.

En febrero, la plataforma de streaming compartió un adelanto de las producciones que se estrenarán este año; sin embargo, la quinta temporada de la serie de los hermanos Duffer no aparecía entre los títulos que llegarán a la pantalla este 2024.

Teorías sobre el final de Stranger Things

En diciembre, los creadores de la popular serie de Netflix pusieron fin a una de las teorías más populares entre los fans sobre el final de la producción.

La teoría sugería que todo lo ocurrido en las cuatro temporadas era, en realidad, una partida de Calabozos y Dragones entre los personajes principales de la serie.

“No”, contestó tajante Matt Duffer ante la pregunta que realizó diario Metro durante la alfombra roja de una obra de teatro basada en Stranger Things en Londres.

“Eso sería equivalente a decir, ‘todo fue un sueño’ y les aseguro que no es así como vamos a finalizar. Hace tiempo que sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y nos sentimos cómodos con ello; esperamos que satisfaga a todos. Ya veremos”, agregó Ross Duffer.

Seguir leyendo: