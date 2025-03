Britney Spears reveló que el beber le ayuda a sobrellevar el dolor

Britney Spears ha vuelto a generar polémica, al publicar (y posteriormente borrar) en Instagram una fotografía de un cáliz, que complementó con un largo mensaje en el que expuso que fue infeliz durante los años en los que estuvo sometida a una tutela legal a cargo de su padre Jamie. Además, confesó que cuando toma alcohol es para sobrellevar la angustia por sus problemas.

La princesa del pop escribió: “¡¡¡SANTO GRIAL!!! Pero no miento. No me gusta beber. Lo hago por mi corazón, cuando éste ha pasado por mucho, pero soy rara. Acumulo mucho dolor. Honestamente, no debería, y lo plasmo en un montón de trabajo que la gente nunca verá… Estoy publicando esto ahora porque el lenguaje que hablamos hoy, nuestra generación, sobre la tecnología en secreto es BASURA. ¡Admítanlo!”

Spears también se quejó de la industria de la música, y compartió fotografías (que ya no están disponibles) en las que se mostraba en la cúspide de su carrera musical: “¡Las fotos que me tomaron durante la tutela fueron un desperdicio! ¡Nunca fui una estrella que pudiera hablar. Estuve en un negocio que se aprovechaba de los inocentes y controlaba a dónde iba, a quién veía, qué comía, lo cual es 100% injusto, y si hablaba, sufría abusos, y ¡nunca hice nada malo!”

Son pocas las imagenes en las que Britney considera que se veía bonita y tranquila. Ella compartió una foto que le tomó Herb Ritts, pero además recordó una sesión que hizo con Ellen Von Unwerth, para promover su álbum Blackout de 2007: “El único estudio fotográfico que he hecho fue cuando Ellen me fotografió en la ciudad de Nueva York durante 2 horas, y fue la primera y única sesión de fotos en la que una fotógrafa me hizo sentir hermosa”.

Britney no ha dejado de publicar en esa red social videos en los que luce su figura usando atrevidos atuendos, haciendo una de las cosas que más le gusta, que es bailar. Ella también escribió algo al respecto: “En conclusión, ¡¡¡hay una razón por la que obviamente no me gustan las fotos, porque me gusta VER MI CUERPO VIVO Y EN MOVIMIENTO!!!”

