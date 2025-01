Jon M. Chu da detalles sobre la película en la que dirigirá a Britney Spears

El director Jon M. Chu está disfrutando mucho el éxito de su más reciente película “Wicked”, protagonizada por Ariana Grande y que está nominada a varios premios. El domingo 5 de enero, antes de la entrega de los Golden Globe, él fue cuestionado por varios medios sobre su próximo trabajo: la esperada cinta que marca el regreso de Britney Spears como actriz.

Chu, de 45 años, comentó a Entertainment Tonight que la princesa del pop está emocionada con el proyecto: “Ella estará muy involucrada. Realmente no he comenzado nada todavía, pero ella estará muy involucrada en esto. Tengo ideas y cosas, un planteamiento, pero es muy pronto”.

Varias famosas se han mostrado interesadas en protagonizar la película sobre la vida de Britney, y Jon también dio su opinión al respecto: “He visto todos los castings de fans y siempre los tomo en consideración, porque tal vez haya una buena idea ahí afuera. Pero tendremos que ver cuál es el enfoque de la película antes de saber quién es la más adecuada”.

Este año Jon M. Chu se dedicará a la postproducción y promoción de la secuela de “Wicked”, titulada “Wicked: For Good” y que se estrenará en Estados Unidos el 21 de noviembre. En 2026 su prioridad será la película con Spears como protagonista: “Soy un gran fan de Britney. Lo he sido desde que era joven, cuando ella era joven y fue uno de los 12 artistas (que se presentaron) en el Shrine Auditorium. Por eso quiero hacerle justicia y contar su historia correctamente. Pero ya veremos. Lo estamos desarrollando ahora y queda un largo camino por recorrer”.

La compañía Universal compró los derechos para adaptar en cine The Woman In Me, el libro de memorias de Britney Spears que resultó un éxito de ventas en 2023. Pero en septiembre pasado la cantante aclaró que el filme en el que trabajará con Chu no será un biopic: “El proyecto que (yo) podría estar haciendo no es una historia biográfica…es un musical de ficción en el que interpreto un personaje extremadamente inteligente. ¡Es halagador estar en tan buena compañía como Jon Chu!”

