Britney Spears está escribiendo su primera novela

Britney Spears recurrió a su cuenta de Instagram para informar a sus fans que se encuentra escribiendo una novela. No dio muchos detalles, pero el proyecto podría mantenerla en los titulares el año próximo.

Todo fue a través de sus historias en esa red social; la princesa del pop escribió: “Estoy lejos, escribiendo mi novela y aprendiendo sobre mí misma”. Este sería el tercer libro de Britney, luego de los dos que lanzó junto con su madre (Heart To Heart y A Mother’s Gift -de 2000 y 2001, respectivamente-) y sus memorias The Woman In Me, que fueron un best-seller el año pasado.

Adicionalmente, desde hace varios meses Spears está trabajando con el director Jon M. Chu en una película de corte musical en la que, según ella misma, interpreta “un personaje extremadamente inteligente”. La cinta marcará el regreso de Britney como actriz desde el filme “Crossroads”, de 2002.

En su mensaje de Instagram la cantante también incluyó un listado de modelos, actrices y cantantes con las que está obsesionada: Pamela Anderson, Natalie Portman, Camila Cabello, Kendall Jenner, Selena Gomez y Drew Barrymore.

Britney escribió un mensaje explicando por qué se considera fan de esas famosas: “¡¡¡Mujeres que realmente admiro y con las que tengo un loco crush 😘😘😘!!! ¡¡¡Tengo amigas con las que salgo de vez en cuando, pero no es lo mismo como cuando éramos más jóvenes!!! ¿Pero por qué no? ¡¡¡Quería compartirles a las mujeres que me inspiran!!!”

