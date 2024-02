Britney Spears comparte una foto en la que aparece con Ben Affleck y confiesa haberse besado con él hace años

Britney Spears ha vuelto a sorprender con una publicación en su cuenta de Instagram, pero esta vez no se trata de algo relacionado con Justin Timberlake, sino del actor Ben Affleck, con quien dijo haberse besado hace mucho tiempo.

La princesa del pop compartió una foto en blanco y negro que la muestra con Diane Warren (compositora de la canción “When Your Eyes Say It”) y Affleck, junto con el mensaje: “¡¡¡Una foto cool de mí, de Ben Affleck y Diane Warren hace años 😂😂!!! Es un actor increíble. ¿No mencioné que me besé con Ben esa noche? Sinceramente, lo olvidé… ¡¡¡Maldita sea, eso es una locura!!! ¡¡¡Ojalá pudiera contarles la historia que pasó antes de eso!!! ¡¡¡Dios mío, sólo estoy siendo una chica chismosa 🤓😏 !!! Psss en realidad lo olvidé 😏😉😂😂😂!!!”

A juzgar por el look de Affleck, la fotografía podría haber sido tomada en 2002, el mismo año en el que surgieron los rumores de un fugaz romance entre la cantante y el actor, que se reforzaron con el videoclip de la canción “I Love Rock N Roll”, en el que Britney aparece con el nombre Ben escrito en su mano, junto con el número *876-5309.

En su libro de memorias The Woman In Me Britney dio detalles acerca de otras de sus parejas, como Jason Alexander, el actor Colin Farrell, el fotógrafo Adnan Ghalib y el padre de sus hijos, Kevin Federline. Sin embargo, de quien más escribió fue de Timberlake, con quien tuvo una relación de tres años que terminó abruptamente, la cual la dejó “devastada”.

En su cuenta de esa red social (en la que tiene más de 42 millones de seguidores) Spears también publica dibujos, videos de ella bailando sensualmente y algunas frases motivadoras. Hace poco la artista anunció un nuevo proyecto con el título de “Sex N Diamonds”, pero no dio más detalles al respecto.

