Justin Timberlake podría ser entrevistado por Oprah Winfrey para hablar de su relación con Britney Spears

El cantante estadounidense Justin Timberlake estaría considerando darle una entrevista a Oprah Winfrey, en medio de la polémica surgida por los comentarios que hizo sobre él su ex pareja Britney Spears en el libro de memorias The Woman In Me, lanzado en 2023.

El sitio Page Six dio a conocer que un informante reveló a los periódicos The Sun y Daily Mail el plan de Timberlake para ofrecer su versión de los hechos. Él actualmente se encuentra promocionando el sencillo “Selfish” -que será incluido en el álbum Everything I Thought It Was-, pero a la par de ello han surgido declaraciones (verbales y en redes) de Justin y Britney, dejando ver que entre ellos todavía hay tensión.

“Justin realmente no está contento con cómo han salido las cosas. Quería que la música hablara por sí sola, pero claramente eso no está sucediendo. Sus comentarios en el escenario sólo han echado más leña al fuego. La idea de conversar con alguien como Oprah Winfrey surgió hace meses y ahora está de nuevo en juego” dijo el informante; hasta el momento el artista no ha hecho ninguna declaración que confirme un plan para ver a la reconocida periodista y presentadora de televisión.

¿Cuál ha sido la polémica entre Justin Timberlake y Britney Spears en los últimos meses?

Todo comenzó con el lanzamiento de The Woman In Me, un libro en el que la princesa del pop dio a conocer -entre otras cosas- que se había sometido a un aborto porque Timberlake no deseaba ser padre, además de que éste le fue infiel con otra famosa cantante, de la cual no se reveló la identidad. Esas revelaciones opacaron el regreso de la boy band NSYNC (de la cual Justin forma parte), que lanzó el sencillo “Better Place” como tema principal de la película de animación “Trolls Band Together”.

Ya en 2024 el cantante sorprendió a sus fans con el gran plan de promoción que tiene para Everything I Thought It Was, incluyendo una gira mundial y presentaciones de apoyo en diversos programas de televisión, como “Saturday Night Live”. Los seguidores de Britney no mostraron mucho entusiasmo por “Selfish”, y descargaron de las plataformas una canción con el mismo título que Spears había grabado en 2011, marcando una clara competencia entre los dos artistas.

A finales de enero la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para publicar -y posteriormente borrar- un mensaje en el que se disculpaba por algunas cosas que escribió en su libro, agregando que estaba “enamorada” del nuevo sencillo de Justin. Días después éste ofreció un concierto en el auditorio Irving Plaza de Nueva York, y antes de interpretar su canción “Cry Me a River”, dijo: “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con absolutamente nadie”.

Ese comentario no fue del agrado de Britney, quien también publicó en esa red social una fotografía que muestra una canasta de baloncesto (deporte que ella y Justin siempre han practicado), y junto a ésta el mensaje: “¡¡¡Alguien me dijo que alguien estaba hablando m***** de mí en las calles!!! ¿Quieres llevarlo a la cancha o te irás a casa llorando con tu mamá como lo hiciste la última vez? ¡¡¡No estoy arrepentida!!!”

