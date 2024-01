Britney Spears anuncia un nuevo proyecto

Britney Spears ha dado una sorpresa a todos sus fans, pues en su cuenta de Instagram escribió un mensaje en el que informa que tiene un nuevo proyecto, aunque no se sabe si se trata de un álbum o un sencillo.

El post de la princesa del pop en esa red social muestra el dibujo de unas flores, junto con un video en el que ella aparece bailando sensualmente en su casa, usando un body lleno de transparencias y con pedrería. Su mensaje dice: “¡¡¡Adelanto del nuevo proyecto que llegará pronto 😈 !!! SEX N DIAMONDS 💎!!! PD desliza para ver diamantes!!!”

Todo eso ha dejado desconcertados a los seguidores de la cantante, ya que apenas hace algunas semanas ella comentó que no regresaría a la industria musical, después de que varios medios dieron a conocer que cantantes como Charli XCX y Julia Michaels estaban escribiendo canciones para lo que sería su nuevo álbum; ella desmintió esos rumores.

Recientemente Justin Timberlake -ex pareja de Spears- lanzó el sencillo “Selfish”, lo cual causó descontento entre muchos fans de Britney. A los pocos días una canción con el mismo título, que la artista grabó en 2011 como bonus track para su álbum Femme Fatale comenzó a ser descargada en las principales plataformas, dando como resultado una competencia de los dos temas en las listas de éxitos.

Sin embargo, y para sorpresa de los seguidores de la cantante, el fin de semana ella recurrió a su cuenta de esa red social para publicar un mensaje (que posteriormente borró) en el que comentó que la canción “Selfish” le gusta mucho, además de que pidió disculpas por detalles que reveló en su libro de memorias The Woman In Me: “Quiero disculparme por algunas de las cosas sobre las que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente…También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake “Selfish”. 🌹 Es taaan buena y ¿cómo puede ser que cada vez que veo a Justin y Jimmy Fallon juntos me río tanto??? Ps. “Sanctified” es también wow”. 🤩

