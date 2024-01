Los fans de Britney Spears quieren opacar el nuevo sencillo de Justin Timberlake

Los fans de Britney Spears están decididos a que el nuevo sencillo de Justin Timberlake, titulado “Selfish”, no tenga un gran impacto en las listas, y desde hace días descargaron en distintas plataformas una canción de la princesa del pop con el mismo título.

A un día de su estreno, el track “Selfish” se ubicó en el número 1 de los charts de iTunes, pero la canción de Britney (grabada en 2011 para su álbum Femme Fatale y que no fue un sencillo promocional) debutó en el segundo lugar de esa lista.

Desde el año pasado Timberlake comenzó su regreso a la escena musical, reuniéndose con sus compañeros del grupo NSYNC, con quienes grabó “Better Place”, tema principal de la película de animación “Trolls Band Together”. La canción obtuvo buenas críticas pero una fría recepción en las listas de éxitos, debido a que al mismo tiempo Spears lanzó su libro de memorias The Woman In Me, en el que narraba su tormentosa relación con el cantante.

Estrenada el 25 de enero, “Selfish” es el primer sencillo de Everything I Thought It Was, el primer álbum de Justin Timberlake en seis años. Él ha comenzado la promoción de ese disco con varios conciertos y una presentación como invitado en el programa de televisión “Saturday Night Live”. Hasta el momento el artista de 42 años no ha hecho declaraciones sobre el libro de su ex pareja, pero en 2021 (poco después de que se diera a conocer el documental de Hulu “Framing Britney Spears”) escribió el siguiente mensaje: “Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque respeto y me preocupo por estas mujeres y sé que fallé”.

En cuanto a Britney Spears, hace algunas semanas declaró que no está entre sus planes regresar a la industria de la música, y no ha comentado nada sobre los resultados de las acciones de sus fieles fans, ya que “Selfish” también ha comenzado a ser programada por algunas estaciones de radio en Estados Unidos.

