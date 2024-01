Justin Timberlake elimina su cuenta de Instagram tras revelaciones de Britney Spears

El cantante Justin Timberlake ha tomado una medida drástica después de la conmoción causada por las impactantes memorias de Britney Spears. El lunes pasado, los fanáticos notaron la desaparición completa de todas las publicaciones en la cuenta de Instagram de Timberlake, dejando únicamente una foto de perfil con los ojos del artista reflejados en un espejo.

Esta acción sigue meses después de que Timberlake desactivara los comentarios en Instagram tras el lanzamiento de “The Woman in Me” de Spears en octubre. La exestrella de NSYNC, de 42 años, enfrentó críticas intensas después de que la también cantante, de la misma edad, revelara en sus memorias que había abortado durante su relación de tres años con él.

En septiembre de 2023, fuentes cercanas al cantante ya habían anunciado sus planes de lanzar nueva música en 2024 y una gira por Estados Unidos. Sin embargo, la desaparición de su presencia en redes sociales sugiere una reacción a la controversia generada por las revelaciones de Spears.

En sus memorias, Britney Spears detalló que tomó la decisión de abortar debido a la oposición de Timberlake a tener un hijo en ese momento. La cantante de “Gimme More” describió el dolor del procedimiento que tuvo que realizar en casa para mantener la noticia lejos de los medios.

Además, Britney acusó a Timberlake de engañarla con una mujer “muy popular” durante su relación. Tras la publicación de estas revelaciones, Timberlake optó por un perfil bajo y se refugió en México para una escapada con su esposa, Jessica Biel, y sus dos hijos.

Aunque regresó a los escenarios en diciembre para una actuación en Las Vegas, donde interpretó “Cry Me a River”, una canción que se rumorea está inspirada en Spears, Timberlake ha decidido borrar completamente su presencia en Instagram, quizás como respuesta a las difíciles revelaciones de su pasado.

¿Nuevo material musical por el cierre de sus redes sociales?

La eliminación de todo el contenido de Timberlake en Instagram ha desatado especulaciones sobre un posible lanzamiento musical. El movimiento llevó a los fans a especular que está a punto de lanzar una nueva canción o álbum. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre esta teoría.

Justin Timberlake no ha lanzado música nueva desde 2018, cuando dio a conocer su quinto álbum de estudio, Man of the Woods. El mismo contenía dos singles top 10, Filthy y Say Something. El cantante es conocido por tomarse largos descansos entre álbumes. Su primer álbum, Justified, se publicó en 2002, mientras que el siguiente, FutureSex / LoveSounds, salió en 2006. Luego esperó otros seis años antes de lanzar su tercer álbum, The 20/20 Experience, en 2013.

Sigue leyendo:

Justin Timberlake podría estar preparando su regreso a la escena musical con un nuevo álbum

Britney Spears lanza una indirecta a Justin Timberlake por la frase que éste dijo en un concierto

Timbaland se disculpa tras los comentarios que hizo de Britney Spears

Justin Timberlake vacaciona en México en medio del caos que se desató con las declaraciones de Britney Spears