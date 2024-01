Luego de tener una breve reunión con sus compañeros de la boy band NSYNC, el cantante Justin Timberlake podría estar preparando su regreso a la escena musical con un nuevo álbum, y ha dejado varias pistas de ello en sus redes sociales.

Los fans del artista estadounidense notaron que éste borró todas sus publicaciones en su cuenta de Instagram, una estrategia a la que han recurrido otros famosos como The Weeknd, Taylor Swift y Dua Lipa, y que ha servido como un “aviso” de que está próximo a ser estrenado un nuevo sencillo o una colección de temas inéditos. Además, su foto de perfil ha cambiado, y ahora muestra parcialmente su rostro, reflejándose en el espejo retrovisor de un auto.

Timberlake no lanza un álbum desde 2018, cuando Man Of The Woods debutó en el primer lugar de la lista Billboard 200; tres años después esa producción superó el millón de copias vendidas. Dos de los sencillos, “Filthy” y “Say Something” (un dueto con el cantante country Chris Stapleton) ocuparon el Top 10.

A pesar de su ausencia en el mundo de la música, el año pasado el artista de 42 años ocupó los titulares debido a que su ex pareja Britney Spears lo mencionó en su libro de memorias The Woman In Me. La princesa del pop expuso que Justin le había sido infiel “con otra celebridad” y que durante su relación no quería ser padre, antes de que la cantante se sometiera a un aborto.

Se esperaba que la reunión en 2023 de NSYNC fuera espectacular, pero el efecto en los charts tuvo una fría recepción. El single “Better Place” (tema principal de la película “Trolls Band Together”) no contó con un video promocional, y a pesar de que los integrantes del grupo pudieron asistir a la premiere de la cinta -tras la huelga de actores y guionistas de Hollywood-, para entonces las listas de éxitos ya estaban ocupadas por canciones navideñas de antaño. Si Justin Timberlake lanzara un nuevo álbum, esto podría reivindicarlo con el público y darle otro éxito.

