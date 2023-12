Britney Spears lanza una indirecta a Justin Timberlake por la frase que éste dijo en un concierto

Britney Spears ha vuelto a causar polémica por una de sus recientes publicaciones en Instagram; muchos atribuyen que el texto que escribió era una indirecta a su ex pareja Justin Timberlake.

El post en cuestión es un video que muestra un leopardo y a tres hombres. El mensaje que la princesa del pop escribió -y que posteriormente borró- fue: “Oh Jesucristo, las historias… ¡¡¡podría contarlas en el set de ésta☝🏻!!! ¡¡¡Siempre hay más en la historia y eso no es ni la mitad!!! Fue filmado en Arizona a 120 grados de temperatura … Se filmaron 2 videos de versiones diferentes para esta canción… ¡¡¡La mayoría de los chicos dicen “¡¡¡OH, ESTOY EN SHOCK”!!! Psss nunca mencioné cómo le gané en baloncesto 🏀 y él lloraba… sin faltar al respeto 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️!!!”

Estas últimas palabras son las mismas que Timberlake dijo dos días antes durante un concierto en el resort Fontainebleau de Las Vegas, antes de cantar el tema “Cry Me a River”, que desde su lanzamiento causó polémica tanto por su letra como por su video, estrenado en 2002 tras la separación de Justin y Britney, y el cual mostraba a una actriz rubia siendo infiel al también integrante de la boy band NSYNC. Cabe mencionar que desde niña la artista es una experta jugadora de baloncesto, y ambos acudieron juntos a varios partidos de la NBA hace más de 20 años.

Britney Spears mencionó la canción y el clip en su exitoso libro de memorias The Woman In Me, dedicando un largo pasaje para dar su opinión sobre lo que mostraban las imágenes y el efecto que tuvieron en su vida personal: “Una mujer que se parece a mí lo engaña y él deambula triste bajo la lluvia…En los medios de comunicación me describieron como una ramera que había roto el corazón del chico de oro de Estados Unidos. La verdad: yo estaba en coma en Luisiana y él corría felizmente por Hollywood. ¿Puedo decir que en su explosivo álbum y en toda la prensa que lo rodeó, Justin olvidó mencionar las varias veces que me había engañado? Siempre hay más margen de maniobra en Hollywood para los hombres que para las mujeres…Pero yo estaba destrozada”.

Hasta el momento, Justin Timberlake no ha hecho ningún comentario acerca de lo que Britney Spears había escrito; mientras tanto, ella ha seguido publicando videos en los que aparece en su casa bailando o modelando ropa. Un clip en el que luce un minivestido de color rosa lo acompañó con la canción “Feeling good” (“Sintiéndome bien”) de Michael Bublé como fondo musical.

Sigue leyendo: