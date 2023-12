Britney Spears celebró su cumpleaños 42 acompañada de su madre Lynne

Britney Spears cumplió 42 años el 2 de diciembre, y con motivo de ello su manager Cade Hudson publicó en Instagram una fotografía en blanco y negro de la celebración. Posteriormente muchos fans compartieron la imagen, en la que la princesa del pop aparece acompañada de su hermano Bryan y de su mamá Lynne, lo cual muestra una reconciliación entre ambas.

En una de las fotografías, al parecer tomada por una amiga de Lynne, ésta abraza tiernamente a Britney mientras descansan en un sofá; en otra la cantante aparece muy divertida cargando a su madre. En cuanto a Bryan, la artista se refiere a él como “un papá y mi mejor amigo”. Los ausentes en la reunión fueron su hermana Jamie Lynn y su padre Jamie, este último alejado de ella desde que se terminó la tutela legal (de la cual él se encargaba) en 2021.

Britney también mostró su lado sensual, pues publicó un video en el que aparece con gafas oscuras, un minivestido verde y botas blancas mientras baila al lado de Hudson. El mensaje que escribió junto al post fue: “Hace 3 días me puse mi vestido verde favorito para fiestas y me arreglé el cabello para un cumpleaños temprano….antes de que usara los zapatos deportivos de Cade a medianoche para salvar a mi perrita…” 🐍🕊️🐍🕊️🐍🕊️🤓🤓🤓

Hace algunos días Britney compartió (y posteriormente borró) un largo mensaje en el que narraba sus experiencias al escribir su libro de memorias The Woman In Me, y agradecía a los fans que notaron que “algo estaba pasando” en cuanto a su comportamiento por la tutela legal. Eso fue malinterpretado por algunos medios, y en una reciente publicación ella quiso aclarar todo: “Cuando dije que “algo estaba sucediendo”…¡no tenía nada que ver conmigo!” Me he sentido la más fuerte en los últimos 8 meses. Quiero aclarar TODO. Hay una GRAN diferencia”.

Spears también informó acerca de esa visita de emergencia al veterinario para que revisara a su bichón maltés llamado Snow: “También, no se preocupen sobre Snow. Ella está bien. Fui al veterinario en la noche muy apurada. Literalmente me veía como la niña en la película “All Dogs Go To Heaven”, vestida como hombre cuando le dicen que haga apuestas”. Y por último, la cantante complació a sus seguidores con un video en el que aparece en la cama, modelando ropa interior de color rosa.

