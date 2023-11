Video: Así decoró Britney Spears su mansión por Navidad en medio de fuerte crisis existencial

La cantante Britney Spears, de 41 años, se convirtió en una de las primeras celebridades en decorar su casa por Navidad, con lo que dejaría en claro que esta sería una de sus festividades favoritas del año, por encima del mismo Halloween.

Por medio de un video que compartió, y posteriormente eliminó, la intérprete de ‘My Only Wish’ nos dejó ver cómo decoró su imponente mansión de California por la próxima Navidad, convirtiéndose así en una de las primeras celebridades en hacerlo.

Si bien es cierto Britney aparece en primer plano y su árbol está hasta el fondo del video, ese no fue un impedimento para que su elegante decoración navideña atrajera los reflectores, sobretodo cuando se cree que la artista estaría pasando por una de sus peores crisis existenciales.

Su árbol, el cual fue colocado en la zona de la sala, llama la atención por su altura, pero también por su decoración, al ser mucho más sobria de lo que nos han acostumbrado otros famosos.

Por lo que pudimos ver su árbol fue adornado con luces cálidas y con diversos elementos en color rojo, dando una cátedra de que menos, a veces, es más.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que la intérprete de ‘Toxic’ instala su decoración navideña con tanta antelación, pues en el pasado ya lo había hecho y hasta dio sus poderosas razones.

“Estoy celebrando la Navidad muy temprano este año… porque ¿por qué no? Creo que cualquier razón para encontrar más alegría en la vida es una buena idea y no es ningún secreto que he pasado por eso en el pasado, así que, tal vez, tenga que hacer las cosas un poco diferentes a partir de ahora”, comentó Britney Spears, en el 2021, en la que fue su primera Navidad sin estar bajo la tutela de su padre.

