Britney Spears borra de su cuenta de Instagram un mensaje sobre su hermana Jamie Lynn

Britney Spears podría buscar una reconciliación con su hermana Jamie Lynn, pues el fin de semana recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía que mostraba a la ex actriz, complementándola con el mensaje “¡Estoy tan orgullosa de mi hermana! Lo hizo tan bien en “Dancing With The Stars”. Pero unos minutos después borró el post.

Jamie Lynn fue eliminada de ese programa de televisión (en el que celebridades compiten bailando) desde octubre, y hasta el momento no ha hecho comentarios en sus redes sociales acerca del mensaje que Britney había publicado. El distanciamiento entre las hermanas se remonta a la época en la que la princesa del pop se encontraba bajo la tutela legal a cargo de su padre Jamie, y la tensión aumentó con el lanzamiento -en 2022- del libro Things I Should Have Said, en el que la ex protagonista de la serie “Zoey 101” narraba muchos pasajes de su vida.

El 2 de diciembre Spears celebró su cumpleaños en compañía de su madre Lynne y su hermano Bryan. El manager de la cantante, Cade Hudson, compartió una fotografía en blanco y negro en la que los tres aparecen muy sonrientes, y poco después una amiga de Lynne publicó otras imágenes en las que madre e hija se muestran descansando y divirtiéndose.

Es poco probable que Britney tenga un acercamiento con su padre Jamie, del cual se informó hace unos días que había sido sometido a una cirugía en la que le amputaron una pierna, debido a una infección bacteriana. La artista dio a conocer en su libro de memorias The Woman In Me cómo la relación entre los dos se dañó durante el tiempo que duró la tutela legal (de 2008 a 2021), y hasta el momento ella no ha escrito ningún mensaje acerca de la salud de su papá.

Horas antes de que Britney Spears publicara la fotografía de su hermana, compartió en un post cómo es su vida ahora, luego de su matrimonio con Sam Asghari, que duró poco más de un año: “Es tan extraño estar soltera…He tenido mucho tiempo para mirar hacia atrás con todo lo bueno y lo malo…Soy fácilmente manipulable y hablo con el corazón en la mano…Pero definitivamente estoy cambiando todo eso…Tengo que hacer tiempo para detenerme y mirar a mi alrededor, para reevaluarme y decir: ¿esto es bueno para mí? Me gusta la rutina y suelo hacer lo mismo todos los días….Sinceramente, estoy aburrida, pero también tengo miedo de muchas cosas…La forma en que vivo mi vida es mía…Muchas personas han interferido en eso”.

