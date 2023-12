El libro de Britney Spears es reconocido como la Mejor Autobiografía en 2023

Britney Spears no grabó una nueva canción este año, pero todo eso se compensó con el lanzamiento de su libro de memorias The Woman In Me, que ahora ha sido reconocido como la Mejor Autobiografía en 2023 por la comunidad virtual Goodreads.

El 7 de diciembre esa página web dio a conocer los ganadores de los Goodreads Choice Awards, entre los que se encuentra The Woman In Me. A través de su cuenta de X (antes Twitter) la princesa del pop publicó un mensaje de agradecimiento, mencionando a la actriz Michelle Williams (quien lee las memorias de la cantante en la versión de audiolibro) y a la vez promocionando este trabajo: “¡Gracias por nombrar mi libro de memorias THE WOMAN IN ME como el ganador del Goodreads Choice Award 2023 a la mejor autobiografía! ¡¡¡Esto me hace tan feliz!!!”

Thank you for naming my memoir, THE WOMAN IN ME, the 2023 Goodreads Choice Award winner for Best Memoir & Autobiography 🤯📕🤓!!! This makes me so happy 🌹🌹🌹!!! If you haven’t yet … grab your copy in stores or at https://t.co/L53bvh7rTH and listen to the audio book narrated… pic.twitter.com/wdV8vqG0J6 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) December 7, 2023

Lanzado el 24 de octubre, The Woman In Me se convirtió en un best seller en Estados Unidos en tan sólo un día. El libro ha causado furor entre los fans de Spears, pero también polémica por ciertos pasajes, como en el que expone su tormentosa relación con el cantante Justin Timberlake y otro en el que detalla cómo era su vida durante los años en los que su padre Jamie Spears estaba a cargo de su tutela legal.

Aunque el año pasado Britney obtuvo un éxito en el Top 10 de Billboard con la canción “Hold Me Closer” (un dueto con Elton John), ella ha comentado en repetidas ocasiones que no desea regresar a los escenarios; sin embargo, publica constantemente en su cuenta de Instagram fotos y videos, modelando ropa y hasta posando desnuda; hasta el momento tiene más de 42 millones de seguidores en esa plataforma.

En su más reciente post la artista escribió un mensaje en el que reflexiona acerca de la vida que lleva ahora, luego de comenzar su proceso de divorcio: “Es tan extraño estar soltera… He tenido mucho tiempo para mirar hacia atrás con todo lo bueno y lo malo… Me he dado cuenta de que no me hablo tan bien a mí misma…Soy fácilmente manipulable y hablo con el corazón en la mano… Pero definitivamente estoy cambiando todo eso… Tengo que hacer tiempo para detenerme y mirar a mi alrededor, para reevaluarme y decir: ¿esto es bueno para mí? Me gusta la rutina y suelo hacer lo mismo todos los días…. Sinceramente, estoy aburrida, pero también tengo miedo de muchas cosas… La forma en que vivo mi vida es mía… Muchas personas han interferido en eso… Pero saber que está bien ser egoísta con mi vida, y disfrutarla, ¡¡¡es increíble!!! Diré que mi rutina y mis asuntos diarios a veces parecen tontos”.

Sigue leyendo: