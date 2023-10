Michelle Williams narrará el libro de Britney Spears “The Woman in Me” en su versión de audio

El 24 de octubre saldrá a la venta The Woman in Me, el esperado libro de memorias de Britney Spears; la cantante no será la que lea el contenido completo de la publicación para la versión en audio, pero una gran fan suya, Michelle Williams, se ha encargado de hacer ese trabajo.

En el libro, la princesa del pop contará su infancia en Kentwood, Louisiana, su ascenso a la fama cuando era adolescente y sus múltiples romances. En un comunicado a la revista People la artista explicó las razones por las cuales sólo se escuchará en un fragmento del libro: “Este libro ha sido un trabajo de amor y todas las emociones que conlleva. Revivir todo ha sido emocionante, desgarrador y emotivo, por decir lo menos. Por esas razones, sólo leeré una pequeña parte de mi audiolibro. Estoy muy agradecida a la increíble Michelle Williams por leer el resto”.

Por su parte, Michelle -quien se distingue por no tener una cuenta de Instagram– tan sólo expresó en ese boletín una frase con la que expresó su apoyo a la cantante: “Estoy con Britney”. The Woman in Me podría convertirse en uno de los principales best-sellers a nivel mundial este otoño.

Sigue leyendo: