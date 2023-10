Britney Spears publica un mensaje acerca de la visita que hicieron a su casa unos policías

Hace algunos días Britney Spears causó polémica debido a un video que publicó en sus redes sociales y que la muestra bailando mientras sostiene en sus manos unos cuchillos. Tiempo después la policía hizo una visita a su casa para confirmar que se encontraba bien (tras los rumores acerca de que se habría lastimado por la improvisada coreografía), pero ahora la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para comentar el incidente.

Junto a una foto que muestra las zapatillas de una bailarina sobre unos cuchillos la princesa del pop escribió: “¿Es una broma? ¿¿¿Otra vez en las noticias con las revisiones de control??? Vamos, estadounidenses…somos más geniales que eso, ¿verdad? Los oficiales vinieron a mi casa y dijeron que no se irían hasta hablar conmigo, mientras la gente hace actuaciones de 4 minutos con ellos. Recibo una disculpa. Me han acosado en mi casa durante tanto tiempo… ¡BASTA! ‘No hables de eso, vamos’, ¡¡¡HAGÁMOSLO!!! Mientras mi mamá hace el trato silencioso cuando papá hace preguntas sobre su propia hija, como si yo estuviera equivocada… no, es un viejo juego. ¡La gente debe ser responsable de sus acciones! Se trata del poder para los policías”.

Britney también publicó un breve video en el que aparece a bordo de un avión, informando a sus fans que el 24 de octubre saldrá a la venta su libro de memorias The woman in me. Se dice que la cantante no hará entrevistas promocionales con motivo del lanzamiento, pero hasta ahora ella no ha hecho ninguna declaración al respecto. View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

