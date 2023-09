La película “Crossroads”, con Britney Spears, se reestrenará en cines de Estados Unidos

En 2002 Britney Spears se encontraba en la cúspide de su carrera musical, y fue entonces cuando se estrenó la película “Crossroads”, dirigida por Tamra Davis y en la que interpretó a una chica que hacía un viaje junto con sus amigas. Ahora la cinta será reestrenada, pero sólo durante dos días.

“Crossroads” regresará a los cines el 23 y 25 de octubre, como parte de la promoción para el esperado libro de memorias de la cantante, The woman in me, que será lanzado el día 24. Además, la cinta incluirá dos canciones de Spears que no aparecieron en la versión original del filme hace 21 años, pero que ahora los fans podrán disfrutar por primera vez en pantalla grande.

En 2002 “Crossroads” recaudó más de $37 millones de dólares en Estados Unidos, y aunque las críticas fueron en general negativas, los fans de Britney se mostraron entusiasmados. Davis recientemente comentó a Variety: “Volví a ver (la película) y quedé muy cautivada con la cápsula del tiempo de nostalgia que este increíble elenco trae a la pantalla. Pasamos los mejores momentos haciendo esta cinta, y la conexión que las actrices aportan a sus actuaciones se nota en cada fotograma. Estoy muy agradecida de que “Crossroads” esté disponible para que la gente pueda ver a Britney brillar nuevamente”.

