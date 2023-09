Britney Spears sube la temperatura al grabarse haciendo pole dance

Britney Spears publica con mucha frecuencia en Instagram videos en los que hace sensuales bailes, pero ella aparece en la sala de su casa. Ahora dio un giro al concepto de esos clips, pues colocó muchos espejos en otro cuarto y compró un tubo, grabándose ella misma mientras bailaba pole dance al ritmo de su tema “The hook up” de 2003. Para la ocasión la cantante optó por usar botas blancas, un top rojo y una tanga negra.

Esta noche es la entrega de los VMAs de MTV, y la princesa del pop ha estado presente en ese evento en varias ocasiones. Ella aprovechó para recordar cuando causó sensación al salir al escenario usando un conjunto de color nude, y escribió: “Uno de mis shows favoritos de entregas de premios siempre han sido los VMAs !!! He tenido muchos grandiosos momentos en ese escenario y hasta he sido llamada “la reina de MTV” 😏😏😏”. View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

Recientemente Britney Spears fue vista bailando afuera de un bar en Cabo San Lucas, pero ella ignoraba que estaba siendo grabada. En un mensaje de Instagram la artista dijo sentirse apenada por ese momento: “¡¡¡Me da mucha vergüenza!!! Como un idiota perdido escuché música y el claxon de mi auto 🚗!!! ¡Entré como un ciervo ante los faros y no tenía idea de que me estaban grabando por todos lados! ¡Soy sólo humana, y no tengo idea de qué diablos está pasando con mi cabello, pero hice una parada en México!” View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

