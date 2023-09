Britney Spears publica videos en los que muestra sus nuevos tatuajes

Britney Spears está decidida a comenzar una nueva etapa en su vida tras su separación de Sam Asghari, y ahora recurrió a su cuenta de Instagram para mostrar a sus fans su nuevo tatuaje: una serpiente en su baja espalda. Ella lo presumió orgullosa en un video, y dijo: “Mi nuevo tatuaje de serpiente, chicos. ¡Estoy muy emocionada!”

Poco después la princesa del pop quiso que le tatuaran unos puntos en uno de sus dedos y una estrella de color rojo en su antebrazo. Uno de los mensajes que escribió fue: “Chicas, sólo para que sepan!!! No están definidas por su teléfono o el rectángulo en sus manos!!! Siempre es bueno detenerse y MIRAR A SU ALREDEDOR para ver qué esta sucediendo!!! Y siempre hay terapia” 🤓🤓🤓✏️ View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears) View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

Después de dar un paseo montando a caballo, Britney compartió un clip en el que aparece en su casa, usando botas blancas y un body de animal print, comenzando a bailar una canción de Kelis: “¡¡¡MIS MANOS EN MIS CADERAS LO DICEN TODO!!! ¿Cuántas veces alguien que amaban les ha mentido o los ha engañado? Psss lo repito porque, bueno… ¡¡¡LO DIGO EN SERIO!!!” View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

