Britney Spears critica el tratamiento que le han dado los paparazzis

Tras su separación de Sam Asghari la cantante Britney Spears ha seguido publicando contenido en su cuenta de Instagram, y ahora compartió fotos y videos que muestran cómo lucía hace más de 20 años, posando con diversos atuendos. Todo ello sirvió para que recordara -en el mensaje que escribió- una época distinta en su carrera: “Antes de que existieran documentales como TMZ… ¡¡¡No era aceptable que la prensa hiciera programas sobre personas inocentes para difundir información falsa y arruinar reputaciones 😒😒😒!!! ¡¡¡Cuando Hollywood tenía valores y respeto !!!” View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

La princesa del pop tiene más de 42 millones de seguidores en esa red social, y volvió a complacerlos con uno de sus famosos clips en los que aparece en la sala de su casa, ejecutando improvisadas coreografías. Ahora usó un outfit compuesto por botas blancas y un body de animal print cuyo amplio escote dejó ver parte de su sostén, todo con el tema “Milkshake” de Kelis como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

Hace algunos días Britney Spears publicó un curioso video en el que quiso demostrar cómo es su vida cotidiana en su regreso a la soltería; ella se mostró cocinando rápidamente un omelette con queso, tomates y pimientos. El clip fue muy comentado por la gran cantidad de sal que Britney pone a su platillo, pero eso a ella pareció no importarle: “¿Por qué los restaurantes no sirven pimientos morrones en los omelettes? ¡¡¡Así es como me gusta!!! Es la única manera…¡¡¡son tan dulces !!!” View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

