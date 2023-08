El libro de memorias de Britney Spears no incluirá detalles sobre su divorcio de Sam Asghari

Britney Spears está divorciándose del preparador físico Sam Asghari, pero ese capítulo en su vida no formará parte de su libro de memorias The woman in me, que escribió desde el año pasado y que saldrá a la venta el 24 de octubre.

Así lo dio a conocer el sitio Page Six, citando a un informante que dijo que la publicación se centrará en cómo la princesa del pop se liberó de la tutela legal que estaba a cargo de su padre Jamie Spears, además de dar detalles sobre varias relaciones amorosas que Britney tuvo en la cúspide de su carrera musical.

Dicha fuente también informó que Britney Spears podría lanzar un nuevo sencillo o incluso un álbum de material inédito para reforzar la promoción de The woman in me. En 2022 la cantante obtuvo un éxito a nivel mundial con la canción “Hold me closer”, a dueto con Elton John, pero un track en el que colaboró con el cantante will.i.am, titulado “Mind your business”, pasó casi desapercibido el mes pasado.

