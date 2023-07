En video, Britney Spears se muestra en contra de las personas que dijeron que merecía ser golpeada

Desde hace bastante tiempo Britney Spears no daba un largo mensaje a través de un video publicado en Instagram, pero ahora lo hizo para dar su propia versión del altercado en el que se vio envuelta hace unos días, cuando se acercó al basquetbolista Victor Wembanyama y fue alejada de éste por un elemento de seguridad.

En el clip, la princesa del pop aparece usando una blusa estampada, minifalda y botas color caramelo, y dice: “Hola, amigos, quiero hablarles sobre el incidente que sucedió en Las Vegas y del cual mucha gente está hablando. Oí las noticias de una estación de radio donde hablaban m****a, por eso lo retomo, sobre que yo merecía ser golpeada, porque esas personas estaban haciendo su trabajo y protegiendo a su cliente…eso no me gustó, porque ninguna mujer merece ser golpeada”.

Spears prosiguió con su relato de los hechos, y dijo que ella sólo tocó en la espalda a Wembanyama, para después ser golpeada con el dorso de la mano del guardaespaldas, lo cual hizo que cayera al suelo, para después ser levantada por la amiga que la acompañaba: “Obtuve una disculpa en mi mesa 30 minutos después, pero hasta ahora no he recibido una disculpa pública. Y eso es todo”.

Poco después y en otro clip Britney anunció a sus fans el lanzamiento de su libro de memorias The woman in me: “Amigos, mi libro saldrá a la venta muy pronto. Trabajé mucho en él, acudí a muchas terapias para terminarlo, así es que más les vale que les guste. Si no les gusta, también está bien. De cualquier forma, me voy a Bermudas”. Ella cantó un fragmento de la canción “Kokomo” y bailó un poco, cuando de repente se escuchó una voz en off diciendo: “Demasiado, es demasiado”.

