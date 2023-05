Britney Spears podría estar trabajando en un álbum de duetos que incluiría a Dua Lipa, Ariana Grande y otros artistas

Foto: Marc Piasecki for BCU / Getty Images

Luego de que Britney Spears lograra llegar al Top 10 de las listas de éxitos en 2022 con el tema “Hold me closer” (una colaboración con Elton John), la cantante podría estar trabajando en un álbum de duetos con artistas como Sam Smith, Dua Lipa y Ariana Grande.

Lo anterior fue dado a conocer por varios informantes al diario The Sun; según ellos “a Britney le encanta lanzar nueva música, por lo que así puede mantenerse relevante, al mismo tiempo que le permite planear sus próximos pasos…cada día lo toma como viene y esta es una forma de muy bajo riesgo para mantenerse conectada con sus fans, al dar a conocer algunas increíbles colaboraciones”.

Hace algunos meses la princesa del pop informó que no tiene intención de regresar a los escenarios ni hacer promoción a un nuevo álbum (el videoclip de “Hold me closer” no la mostraba ni a ella ni a Elton John). Esta semana ella ha estado en la mira de los medios debido a un documental televisivo producido por el sitio TMZ en el que se expone su forma de vida tras liberarse de la tutela legal que estaba a cargo de su padre Jamie Spears.

