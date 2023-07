Britney Spears lanzará en octubre su libro de memorias “The woman in me”

Desde el año pasado se dio a conocer que la cantante Britney Spears trabajaba en su libro de memorias, por el cual se rumoró había recibido un pago de $15 millones de dólares. Ahora la revista People dio a conocer que la autobiografía de la princesa del pop, titulada The woman in me, saldrá a la venta el 24 de octubre.

En el libro -que será editado por Simon & Schuster– la artista narrará su niñez en Kentwood, Louisiana, sus inicios en el mundo de la música, su etapa de fama mundial con sencillos de éxito como “…Baby one more time” y “Stronger”, sus amores, su conflictiva relación con su familia y su liberación de la tutela legal que estaba a cargo de su padre, Jamie Spears.

The woman in me podría convertirse en un best-seller en el otoño. En un comunicado de prensa se informó que la publicación revelará por primera vez “el increíble viaje de Britney Spears, una de las mejores intérpretes en la historia de la música pop. Sus memorias iluminan el poder perdurable de la música y el amor, y la importancia de una mujer contando su propia historia, en sus propios términos. Es una historia valiente y sorprendentemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”.

