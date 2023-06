Britney Spears da a conocer que se encontró con su hermana Jamie Lynn hace unos días

Britney Spears ha dado una sorpresa a sus fans, ya que a través de una de sus publicaciones de Instagram dio a conocer que se reconcilió con su hermana Jamie Lynn, quien actualmente promociona la película “Zoey 102”.

El video publicado en esa red social muestra a la princesa del pop a bordo de un yate, usando un bikini rosa y bailando; la acompaña su esposo Sam Asghari y un amigo. En el mensaje que ella escribió destaca lo siguiente: “Fue bonito visitar a mi hermana en el set la semana pasada!!! Chicos, los he extrañado tanto!!! Las chicas leales se quedan en casa, pero es tan bonito visitar a la familia 😌 !!!”

Los problemas entre las hermanas comenzaron en 2021, cuando Britney buscaba liberarse de la tutela legal de la que estaba a cargo su padre Jamie Spears. Ella publicó muchos mensajes en Instagram reclamando a Jamie Lynn el no haber estado con ella cuando la necesitaba, e incluso criticó el contenido del libro biografico (“Things I should have said”) que la actriz lanzó el año pasado. Según fuentes esta reconciliación sería el resultado de la reunión que la cantante tuvo con su madre Lynn Spears hace algunas semanas y en la que ésta le pidió volver a mantener contacto con su hermana menor.

Sigue leyendo: