Britney Spears acusa nuevamente a su hermana Jamie Lynn de mentir y aprovecharse de ella

Britney Spears ha vuelto a causar polémica por expresar su opinión acerca del contenido de Things I should have said, el libro de memorias que su hermana Jamie Lynn ha estado promocionando desde hace algunas semanas. En una publicación de Instagram que la cantante posteriormente borró, se mostraban videos de programas de televisión en los que las conductoras comentaban el enfrentamiento entre la ex estrella infantil y la princesa del pop, pero esta última no dejó de escribir lo que piensa sobre esos juicios.

“¿Best-seller nacional? El momento de tu libro fue increíble, Jamie Lynn, especialmente sabiendo que ¡¡¡¡el mundo entero no tenía idea de lo que realmente se me estaba haciendo a mí!!!! Toda mi familia, incluyéndote a ti, ¡¡están diciendo que tú no sabías!” fue uno de los varios reproches que Spears hizo a su hermana, acusándola de aprovecharse de ella y deseando que se sometiera a un detector de mentiras para que la gente vea que está mintiendo: “¡Tu valor de vender un libro ahora y hablar mi***a! Deseo que Dios todopoderoso pudiera bajar y mostrarle a este mundo que estás mintiendo y haciendo dinero de mí”.

Hasta el momento Jamie Lynn Spears no se ha pronunciado acerca de esa publicación de su hermana, pero sí compartió en su cuenta de Instagram una imagen de la portada de Things I should have said, destacando en la parte superior la leyenda “Best-seller nacional”.

