Madonna desea recrear en una gira su icónico beso con Britney Spears de 2003

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Han pasado ya dos años desde que Madonna se vio obligada a cancelar definitivamente su gira “Madame X” por la irrupción del coronavirus y, asimismo, porque su rodilla lastimada no le permitía sacar el máximo partido al buen estado físico que sigue exhibiendo la reina del pop a sus más de 60 años.

Como ya se encuentra prácticamente recuperada de la lesión -algo que ha demostrado ella misma con varios videos de Instagram en los que aparece ejercitándose a conciencia en el gimnasio- no debería resultar sorprendente que la diva quiera regresar a los escenarios tan pronto como le sea posible, volviendo incluso a esos grandes estadios que no pisa desde su gira “MDNA” hace ya diez años.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Como expresó en su último video en vivo en esa red social, la cantante sueña con la idea de salir de gira junto con su buena amiga Britney Spears. Tan es así, que Madonna ha reconocido que le encantaría poder revivir en los escenarios ese icónico beso que le dio a la princesa del pop en el número de apertura de los MTV Video Music Awards de 2003.

“¡Por supuesto que me gustaría, quiero estadios! Britney y yo, ¿qué les parecería? Sería algo genial, incluso podríamos recrear nuestro beso original. Pero no sé si Britney estaría dispuesta a ello“, reconoció en su conversación con los internautas, a quienes también ofreció algunos detalles y sensaciones ligados a su futura película biográfica. Madonna explicó que una canción que definiría a la perfección el contenido de su esperado biopic sería “What it feels like for a girl”, una de las escasas y emotivas baladas que contiene su disco Music (2000), además de confesar que la idea de adentrarse en su ilustre pasado -en lugar de vivir el presente al máximo, como siempre ha hecho- le resulta bastante “extraña”.

“Nunca me ha gustado quedarme en el pasado, no estoy acostumbrada a tener que escribir sobre lo vivido en lugar de vivirlo. Ahora siento que estoy viviendo en el pasado y reconozco que a veces puede ser desagradable para la mente”, señaló la artista de 63 años.

También te puede interesar:

-Madonna acusa a Tory Lanez de haber usado “ilegalmente” su canción “Into the groove”

-Madonna no acepta la disculpa de 50 Cent por burlarse de sus fotos en lencería