Madonna no acepta la disculpa de 50 Cent por burlarse de sus fotos en lencería

Puede que haya tardado más de lo esperado, pero Madonna por fin ha respondido a 50 Cent para darle toda una lección después de que él se burlara públicamente del reportaje fotográfico en lencería para el que ella posó el pasado mes de noviembre y que compartió en Instagram. En una de esas imágenes, la reina del pop aparecía recostada en el suelo y con la mitad inferior del cuerpo sobresaliendo por debajo de la cama, lo que cedía todo el protagonismo a su trasero enfundado en unas medias de red muy reveladoras.

El rapero afirmó que la cantante parecía la bruja mala del oeste de “El mago de Oz” cuando le caía encima la casa de Dorothy, y los fans de la artista no tardaron en echársele encima, pero ella permaneció sospechosamente callada incluso después de que él le pidiera perdón en otro tuit asegurando que nunca había sido su intención herir sus sentimientos.

Ahora Madonna ha aclarado que no acepta sus disculpas porque no significan nada, si en realidad no comprende qué hizo mal y sólo se ha retractado por miedo a la polémica. “Una disculpa no es válida si no sabes por qué te estás disculpando. Por lo que deberías disculparte es por tu comportamiento y tus comentarios misóginos, sexistas y discriminatorios. No has herido mis sentimientos, porque no me lo he tomado como algo personal. Nunca podría hacerlo porque no proviene de alguien inteligente”.

La cantante está convencida de que 50 Cent sí pretendía humillarla y por eso cree que merecía la pena decir algo al respecto, aunque sea tarde y cuando el resto del mundo parecía haberse olvidado de lo ocurrido. “En último lugar, sólo quiero decir que te perdono. Espero que algún día te despiertes y veas las cosas desde un punto de vista diferente. Te deseo lo mejor”, concluyó.

