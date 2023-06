Britney Spears publica un mensaje sobre las supuestas declaraciones de su hijo y su ex esposo Kevin Federline

A tan sólo unos días de que la periodista Daphne Barak hiciera declaraciones acerca de que familiares de Britney Spears temían que ésta consumiera metanfetamina, la cantante ha hecho uso de su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en el que lamenta que desde hace mucho tiempo no ve a sus hijos Jayden y Sean Preston, además de que critica los supuestos comentarios de este último acerca de que personas acudían a su casa a dejarle sustancias ilícitas.

Acompañando una foto que muestra a varios niños burlándose de una niña, la princesa del pop escribió: “El hecho de que la gente afirme cosas que no son ciertas es muy triste… Puede que ni siquiera sean ellos diciendo esas cosas, porque no tiene ningún sentido para mí que digan eso… Con Preston diciendo: “Ella necesita escucharnos antes de que sea demasiado tarde”… ¿Recuerdan cada visita que hicieron a mi casa, que se iban a su habitación y que cerraban la puerta??? Nunca los vi, chicos… Jayden tocaba el piano e hicimos música juntos… Pero el día que le dije que quería verlos más, nunca los volví a ver. Me entristece, porque me esforcé mucho por hacer que las cosas fueran agradables para ustedes y nunca fue lo suficientemente bueno. Así que ustedes van a mis espaldas y hablan de mí… me rompe el corazón y las noticias son tan bajas… Espero que lo odioso sólo sean las noticias, y que ni Kevin (Federline) ni Preston hayan dicho alguna de esas cosas”.

Por su parte, Kevin Federline publicó un mensaje en el que informó que Daphne Barak y el productor Erbil Gunasti acudieron a su casa varias veces para entrevistarlo a él y a sus hijos como parte de un documental que preparaban sobre Britney Spears, y calificó como “mentiras fabricadas” sus supuestas declaraciones acerca de la salud de la cantante: “Es muy angustiante que (Barak) siga acosando a nuestra familia, cuando le hemos pedido en repetidas ocasiones que nos deje en paz”. View this post on Instagram A post shared by @kevinfederlineworld

Sigue leyendo: