Se estrena en Broadway la obra “Once upon a one more time”, con música de Britney Spears

La obra de teatro musical “Once upon a one more time”, que presenta éxitos de la cantante Britney Spears, se estrenó en Broadway, tal y como se anunció desde el año pasado. Ella recurrió a su cuenta de Instagram para escribir un mensaje al equipo de actores y productores: “Buena suerte al elenco y al equipo de “Once Upon a One More Time”, hoy en su noche de estreno!!! He visto el show y es tan divertido, elegante y brillante”.

La puesta en escena no trata acerca de la cantante, sino que muestra aventuras de varias princesas de cuentos de hadas, como Cenicienta y Blanca Nieves, con los temas “Circus”, “Sometimes” y “Oops! I did it again” -entre otros- como fondo musical y dando pie a elaboradas coreografías. Puede considerarse uno de los primeros trabajos de Britney estrenados luego de que se diera por terminada la tutela legal que estaba a cargo de su padre Jamie Spears.

Los productores de “Once upon a one more time”, James Nederlander y Hunter Arnold, comentaron a Variety que la princesa del pop pidió que la obra no tratara ningún aspecto de su vida personal: “De hecho, fue Britney quien se nos acercó y dijo: “Nos gustaría tener un espectáculo basado en mi música, y específicamente no una biografía musical”. La idea original surgió de ideas presentadas por ella. Le encantan los cuentos de hadas, las princesas y los libros con historias. No lo logramos al instante. Luego hicimos un taller cuando obtuvimos la versión actual, ella vino a ver la obra y dio sus opiniones”.

