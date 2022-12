Se prepara una obra musical de Broadway con los éxitos de Britney Spears

James L. Nederlander y Hunter Arnold, ambos ganadores del premio Tony, afinan detalles para el estreno del musical “Once upon a one more time”, basado en los éxitos de la cantante Britney Spears. La obra combinará cuentos de hadas y a varias princesas -como Cenicienta y La Sirenita- que luchan por ser felices, defendiendo el empoderamiento femenino.

Originalmente el musical se estrenaría en Chicago en 2019; fue entonces cuando Spears acudió a una lectura del libreto, mostrándose muy emocionada. En la primavera de 2020 el espectáculo se supendió debido a la pandemia de Covid-19, pero hace unos días se informó que “Once upon a one more time” se estrenará en el teatro Marquis de Broadway el 23 de junio de 2023. El show contará con canciones de Britney como “Lucky”, “Circus”, “Toxic” y “Oops I did it again”, todas con las debidas licencias de autorización.

Hace tres años la princesa del pop hizo declaraciones acerca del proyecto, al que se refirió como “un sueño hecho realidad…Estoy muy emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que tiene lugar en un mundo tan mágico, lleno de personajes con los que crecí, a quienes amo y adoro”.

También te puede interesar:

-Britney Spears comparte en Instagram un amoroso mensaje para su hermana Jamie Lynn, desconcertando a sus fans

-Simon Cowell desea trabajar de nuevo con Britney Spears y le envía un mensaje