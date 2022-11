Simon Cowell desea trabajar de nuevo con Britney Spears y le envía un mensaje

La cantante Britney Spears y el cazatalentos Simon Cowell trabajaron juntos en 2012, en la segunda temporada del programa de televisión “The X Factor”. En aquel entonces los problemas de ella en cuanto al manejo de su carrera continuaban, lo que provocó estar sometida a una tutela legal durante muchos años. Y aunque ahora la princesa del pop ha declarado que no desea regresar a los escenarios, Cowell mantiene una esperanza de que acepte de nuevo compartir créditos con él.

Entrevistado por E! News el productor británico elogió el trabajo de Britney en “The X Factor”: “Hay un lado de Britney que mucha gente no conoce. Es una chica muy inteligente, tiene ideas brillantes sobre cómo lanzar la carrera de alguien, lo cual es esencial si vas a ser juez o jueza en programas de este tipo”.

Simon no perdió la oportunidad de pedirle a Britney que considerara trabajar con él en un nuevo proyecto: “Tengo una relación muy buena con ella. Así que si estás viendo esto, Britney, y hacemos un programa de televisión, vuelve y hazlo conmigo. Sería maravilloso. La verdad es que la adoro, es una mujer interesante y con mucho talento”. Pocos saben que en 1998 Simon Cowell le insistió al compositor Max Martin para que le diera su canción “…Baby one more time”, pero éste se negó, argumentándole que el tema estaba reservado para un nuevo lanzamiento musical de nombre Britney Spears, quien llevó el track al número 1 en Estados Unidos al año siguiente.

