Britney Spears deja atrás el incidente con Victor Wembanyama y anuncia que viajará a Italia

Hace algunos días Britney Spears se vio envuelta en la polémica cuando dio a conocer que había sido golpeada por un miembro del equipo de seguridad del basquetbolista Victor Wembanyama; ambos dieron su versión de lo sucedido, pero ahora la cantante desea dejar atrás el incidente, por lo que recurrió a su cuenta de Instagram para hacer un último comentario al respecto.

En el texto que escribió, la princesa del pop recalcó que no deja de ser fan de Wembanyama: “He estado trabajando en la industria durante años y he estado con algunas de las personas más famosas en el mundo… NSYNC en un momento eran como The Beatles…las chicas se lanzaban a ellos en cualquier lugar que iban, y en ningún momento de mi vida un guardia de seguridad golpeó a otra persona!!! No estoy compartiendo esto para ser una víctima…Simplemente lo digo con honestidad…mi reacción no tuvo precio!!! De cualquier forma sigo siendo una gran fan del jugador de la NBA… no es su culpa que su equipo de seguridad me haya golpeado”.

Britney también informó a sus fans que haría un viaje a Italia, aunque no dio detalles si se trataría de un viaje de promoción o de unas vacaciones con su esposo Sam Asghari. Mientras tanto, compartió en esa red social un video que la muestra luciendo su figura mientras baila al ritmo del tema “Maria Maria” de Santana; ella tituló su publicación como “Maria con botas”.

