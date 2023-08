Madonna desea que Britney Spears la acompañe en uno de sus conciertos de su gira “Celebration”

Madonna se hizo buena amiga de Britney Spears desde su polémica presentación en la entrega de los VMAs de MTV de 2003, a lo que le siguió el dueto “Me against the music”, que resultó todo un éxito. Ahora, tras la separación de Spears del preparador físico Sam Asghari, la reina del pop estaría interesada en que ambas compartieran el escenario durante uno de los conciertos de su próxima gira Celebration.

El sitio Page Six dio a conocer que Madonna (ya totalmente recuperada de una infección bacteriana) desea que Britney haga una aparición especial en uno de los cinco conciertos que dará en Los Ángeles en marzo de 2024: “Madonna originalmente quería que Britney se uniera a ella en la gira de este año. Todo se retrasó debido a su enfermedad, pero ella todavía desea que Britney la acompañe en el Kia Forum“.

La gira Celebration de Madonna comenzará en octubre; según esas fuentes la cantante viajará a Londres la última semana de septiembre para comenzar los ensayos, aunque “algunas de las rutinas de baile han bajado de intensidad, para que no resulten tan extenuantes para ella”. En cuanto a Britney Spears, no se presenta en concierto desde octubre de 2018, y hasta el momento no tiene planeado hacer una gira.

