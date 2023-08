En sostén y body de animal print, Britney Spears hace sensuales bailes en medio de su divorcio

El divorcio de la cantante Britney Spears y del modelo Sam Asghari ha dado mucho de qué hablar durante las últimas semanas. Mientras eso sucede, la recordada ‘Princesa del Pop’ no para de compartir contenido en redes sociales haciendo bailes.

Las publicaciones más recientes las realizó la intérprete de ‘Womanizer’ el domingo. En los distintos videos aparece vestida con un brasier color café, un body de animal print y unas botas blancas. Además, llevó su cabellera rubia suelta y el maquillaje que usa habitualmente que pareciera tener el delineado de ojos chorreado.

En total compartió cuatro videos bailando con el mismo atuendo y en algunos hasta se dio palmadas en su retaguardia y se agarró los pechos. Desde hace semanas, la artista tiene los comentarios desactivados en sus publicaciones, tal vez para evitar críticas y opiniones de muchos internautas que expresan preocupación por la salud mental de ella.

El domingo la cantante también compartió fotos y un video para recordar de la época en la que su carrera estuvo en la cúspide del éxito.

Para acompañar el video de imágenes de su juventud, la intérprete de ‘…Baby One More Time’ escribió un mensaje criticando cómo han manejado los paparazzis su vida.

“Antes de que existieran documentales como TMZ… ¡¡¡No era aceptable que la prensa hiciera programas sobre personas inocentes para difundir información falsa y arruinar reputaciones!!! ¡¡¡Cuando Hollywood tenía valores y respeto !!!”, dice el texto. View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

