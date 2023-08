Britney Spears se rompió la cabeza en la última discusión con su ex Sam Asghari

La reciente noticia del divorcio entre Britney Spears y Sam Asghari ha vuelto a resaltar los desafíos que conlleva estar bajo los reflectores públicos. Para poder entender qué ha sucedido, por qué se separaron y qué pasó en aquella gran pelea, hay que ahondar varios medios como TMZ y el experto en show business, Perez Hilton, están hablando y que tienen información directa. Britney Spears y Sam Asghari en un juego de Los Angeles Lakers- NBA. Foto: The Grosby Group.

Según un informe del sitio web, Britney Spears sufrió una lesión en la cabeza que requirió puntos de sutura después de un altercado con Sam Asghari. El incidente habría tenido lugar recientemente, y la cantante aparentemente se abrió la cabeza durante la pelea.

Dice el fundador de TMZ, Harvey Levin, la discusión entre Spears y Asghari habría escalado y resultó en este lamentable accidente. La noticia ha dejado a los seguidores preocupados por la situación en la vida de Britney, quien ya ha estado bajo un escrutinio constante debido a su lucha por legal y su conservatoría.

Aunque un informante haya dado estos detalles de la pelea entre Sam y La Princesa del POP, los detalles adicionales sobre el incidente y el estado actual de la relación entre Spears y Asghari aún no están claros.

Detalles de la última pelea de Sam Asghari y Britney Spears

Levin, de TMZ, dijo que esta pelea ocurrió en Londres y que las cosas se tornaron tan intensas, que Spears terminó lesionándose gravemente al tropezar y golpear una mesa de café, lo que resultó en la necesidad de puntos de sutura.

Supuestamente, la “volatilidad” de Spears finalmente llevó a que la relación se volviera insostenible para Asghari. Esto hizo que presentara una solicitud de divorcio el 16 de agosto, poniendo fin a su matrimonio de solo 14 meses.

Previo a esto, había habido informes de que Asghari sospechaba que Spears lo había estado engañando con un miembro del personal en su casa, y que en algún momento la cantante atacó físicamente al ex entrenador personal mientras dormía, dejándolo con un ojo morado. Sin embargo, fuentes cercanas a Spears negaron estas acusaciones, señalando que no hubo tal engaño ni ataque.

Acuerdo prenupcial en el divorcio de Britney Spears y Sam Asghari

Britney Spears y Sam Asghari comenzaron su relación a finales de 2016 y contrajeron matrimonio en junio de 2022, tenían un acuerdo prenupcial “rígido” en su lugar para proteger los activos de la exitosa superestrella multimillonaria. Mismo que revisó el fiscal que la liberó de la tutela legal y su familia. Todos estuvieron de acuerdo en su momento.

Britney Spears y Sam Asghari. Foto. Getty Images.

Según lo informado por Page Six, Asghari no se verá beneficiado por las ganancias futuras de las memorias de Spears tituladas “The Woman in Me”, ni nada más. Él puede recibir solo lo que La Princesa del Pop le haya regalado.

Sin embargo, al parecer, el abogado de Sam Asghari, mencionó que conocía mucha información de la cantante y además, han pedido revaluar el acuerdo prenupcial, pues él se dedicó varios años a Britney en lo que describieron como “un negocio familiar”.

Britney Spears sigue enfocada en el futuro

El esperado libro de Britney está programado para llegar a las tiendas el 24 de octubre, aseguran que la icónica intérprete de “…Baby One More Time” no cambiará la narrativa de su historia de cuento de hadas tan cerca de la fecha de lanzamiento.

A pesar de la atención en torno al drama, las mismas fuentes compartieron exclusivamente con Page Six que Britney Spears se encuentra en “muy buen estado de ánimo” y está “centrada” en su trabajo, incluyendo la preparación de un campamento de compositores para su próximo álbum, el primero desde 2016.

Además, su hermano, Bryan Spears, se encuentra con ella apoyándola en todo y hasta se ha hablado de un posible acercamiento con su padre, Jamie Spears. Mismo que será intervenido el día de hoy por estar complicado de salud con una infección de sus rodillas.

