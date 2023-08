Britney Spears le dejó un moretón en el ojo a su esposo Sam Asghari y vive rodeada de cuchillos

Los detalles internos sobre la separación de Sam Asghari y Britney Spears que están revelando TMZ y Pages Six están cada vez más fuertes. No es solo que el actor iraní está a punto de introducir el divorcio y que tiene meses de haber salido de la casa de La Princesa del Pop en Beverly Hills. A todo eso se le suman, los supuestos episodios de violencia que viene atravesando la pareja desde hace algún tiempo. Sam Asghari reportedly claimed his estranged wife, Britney Spears, violently attacked him while he was sleeping, leaving him with a black eye. https://t.co/kUcO9R7NgD pic.twitter.com/zpmBT3W7Ag — Page Six (@PageSix) August 17, 2023

Hace varios meses, TMZ estrenó un documental que hablaba la tutela legal de la cantante Britney Spears. Se pasearon también por los “profundos problemas”, que tiene la intérprete de Give Me More con su esposo y compañero de hace siete años, Sam Asghari.

El mismo cuenta que, en varias oportunidades, el también experto en fitness, tenía que irse a dormir fuera de la casa. Las discusiones con Britney se tornaban muy violentas. También comentan sobre la adicción de la cantante a la cafeína y a las bebidas energizantes como el té verde y la Guaraná.

Esto, por supuesto, la mantiene de una manera mucho más activa sin dormir por días. Por lo cual siempre está más irascible, o al menos eso explica el material. Lo cierto es que a esto se le suma el hecho de qué en la última discusión, Britney Spears había vuelto a recurrir a la violencia con su esposo Sam Asghari.

Sam Asghari claims Britney Spears left him with black eye after violent attack: report https://t.co/0RS8vtSca7 pic.twitter.com/HYJjo6zHnL — Page Six (@PageSix) August 17, 2023

Britney Spears golpeó a Sam Asghari cuando dormía y le dejó un moretón

A mediados de enero del 2023 vieron a Sam Asghari saliendo de ejercitarse con algunos moretones en los brazos y marcas de mordidas. Cuando se le acercaron a preguntarle si estaba bien o si había tenido algún episodio, él mismo pidió que no lo fotografiaran. Todo esto según los detalles propios de fotoperiodistas de Page Six.

Britney Spears y Sam Asghari en el estreno del film “Once Upon a Time… in Hollywood”. Foto: VALERIE MACON/AFP vía Getty Images.

A la cantante, en múltiples oportunidades, a través de los bailes que publica en su cuenta de Instagram, también se le han visto moretones. Sin embargo, es ahora que sale a relucir, justo cuando se dio la noticia también, de qué Britney Spears ya habría contratado a la abogada de Hollywood experta en divorcio, Laura Wasser.

La fuente de TMZ, que en teoría, es un contacto directo a Sam Asghari, asegura que en ese mismo mes la cantante de la cantante atacó al actor mientras dormía y le dejó un moretón en el ojo. El informe también dice que él no la golpeó devuelta, pero que quedó completamente en shock de la actitud de su esposa.

Otro detalle que ha salido a relucir, es que la cantante está obsesionada por su seguridad y teme que alguien entre a su casa y la ataque. Por eso tiene la casa llena de cuchillos. Es totalmente comprensible después de todo el acoso que vivió durante años de algunos paparazzi y por supuesto, de la opresora tutela legal que tenía.

Sin embargo, esto le generaba preocupación a Sam Asghari. Pues eso quiere decir que hay armas blancas en la casa. La fuente dijo que el esposo de Britney también aseguraba que: “Cualquier cosa podía hacerla explotar”.

Sam Asghari quiere renegociar el acuerdo prenupcial con Briteny Spears y pedir más dinero

Según la fuente cercana a Laura Wasser, quien también es abogado de Kim Kardashian, Johnny Depp Joe Manganiello, esposo es Sofía Vergara, la especialista en divorcio de Hollywood, está revisando muy bien el acuerdo prenupcial que firmaron inicialmente. Britney Spears hires high-powered divorce lawyer to the stars amid Sam Asghari split https://t.co/yJYOvpQkPZ pic.twitter.com/66lMFrMJpy— Page Six (@PageSix) August 16, 2023

Este mismo informante dice que el esposo de Britney Spears querría renegociar los estatutos del mismo. Está alegando parte del trabajo que ha realizado a lo largo de los siete años que tiene con Britney Spears, pero también puso sobre la mesa los detalles secretos y las conductas vergonzosas de la cantante.

Por supuesto, la Estrella del Pop se está asesorando muy bien legalmente. De no llegar a un acuerdo, esto probablemente termine en la corte.

Hasta el momento de cierre de esta nota, ni los abogados de Britney Spears, ni de Sam Asghari, habían emitido un comunicado oficial. Recordemos que tampoco es la primera vez que hay una certeza de divorcio entre ellos, que después Sam niega ante la prensa.

Sigue leyendo:

Britney Spears explota contra su madre en revelador post de Instagram: “Abusaste de mí”

Britney Spears se desahoga en Instagram sobre sus inseguridades y traumas del pasado: “Lloro hasta dormirme”

Britney Spears: esposo y mánager planean intervención, según TMZ

La madre de Britney Spears le pide a la cantante hablar en privado: “¡Nunca te he dado ni te daré la espalda!”

Jason Alexander, ex esposo de Britney Spears, tiene prohibido acercarse a ella a menos de 100 metros

Un ex guardaespaldas de Britney Spears revela que la cantante hacía llorar a sus hijos cuando iban al cine