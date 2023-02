Britney Spears: esposo y mánager planean intervención, según TMZ

No es un secreto que la salud mental de la cantante Britney Spears preocupa colectivamente en las redes sociales. Aunque sus fans y famosos cercanos no paran de apoyarla y enviarle mensajes cargados de cariño, la verdad es que todos temen por ella. El portal web TMZ, mismo que no ha dejado de cubrir todo lo referente a la artista desde que se liberó de la tutela de su padre, asegura que su mánager y su esposo, Sam Asghari, planean una internvención.

Ante las preocupaciones, su manager alquiló una casa a las afueras de Los Ángeles. La idea era llevar a Britney Spears a la misma donde recibiría terapia y tratamiento mental por dos meses con un equipo calificado. Según TMZ, “La Princesa del Pop” se dio cuenta del plan y la intervención se habría aplazado al menos de momento. Según la fuente que conversó con su esposo y su mánager la cantante pop aceptó hablar con un médico.

Posteriormente, el medio no obtuvo más respuestas por parte de Sam Asghari, pero sí pudieron confirmar que ninguno de los hijos de Britney Spears, ni sus padres estaban presentes, ni involucrados en la supuesta intervención. Así como que la misma se daría porque “Brit” ha estado perdiendo el control en ocasiones, tal como se pudo ver recientemente en un restaurante donde comenzó a hablar de forma incoherente.

Recordemos que Britney Spears fue absuelta de la tutela legal en la que estuvo por 13 años, donde su padre y otros tutores supuestamente la privaron de tener una vida normal y la mantenían bajo medicamentos y sin acceso a relaciones sociales, ni dinero. View this post on Instagram A post shared by River Red (@britneyspears)

En una de las declaraciones en un tribunal de Los Ángeles, el abogado de Britney Spears también alegó que a la cantante se le obligó a usar un dispositivo intrauterino para evitar quedar embarazada.

Después de mucho tiempo, Spears ha podido tener control de sus redes sociales y ahí publica a diario sus acostumbrados bailes y también comparte en ocasiones los dolorosos momentos que vivió en esos años. Así como ha denunciado a varios miembros de su familia por supuestamente no haber hecho nada mientras ella se encontraba bajo tutela legal.

