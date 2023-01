Britney Spears causa polémica por su comportamiento en un restaurante

Un reciente video difundido por el sitio TMZ que muestra a Britney Spears ha causado polémica, debido al comportamiento de la cantante en un restaurante. En el clip ella aparece ordenando comida a un mesero, para después cubrir su rostro con un menú del lugar; al parecer se fue a los pocos minutos en compañía de su guardaespaldas.

En su cuenta de Instagram la artista publicó varios videos y fotografías en los que aparece bailando y modelando diversos atuendos; en todos desactivó el área de comentarios. Otra publicación incluye la frase “Me dijeron que no podía, por eso lo hice”. Hasta el momento su esposo Sam Asghari no ha querido dar comentarios al respecto.

En 2021 Spears fue diagnosticada con desorden bipolar; en su más reciente publicación en esa red social ella aparece sonriente, bailando, maquillándose y haciendo todo tipo de poses, con el tema “I touch myself” de Divinyls como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Channel 8 (@britneyspears)

