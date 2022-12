Britney Spears sorprende al mostrarse en la ducha y envía un mensaje a su madre Lynne

Britney Spears siempre da de qué hablar en Instagram, y ahora impactó a sus fans con una serie de videos en los que se muestra sin ropa y en la ducha. Ella ha complementado todo con mensajes como “Marcándome los ojos desde México. ¡Dando vueltas!”

Lo que más ha llamado la atención para los fans de la princesa del pop es un mensaje que incluyó para su madre Lynne Spears al final de uno de los textos, tomando en cuenta que ambas han estado distanciadas desde hace años: “A Instagram ya no le gustan las publicaciones de personas que muestran sus cuerpos, ¡así que aquí hay una selfie mía en México 🇲🇽! Mamá y papá… crucé la frontera y lo logré!!! Después de 15 años sin café ☕️… Mamá ya podemos ir a tomar café juntas!!! Me tratan como a un igual… ¡Tomemos un café y hablemos de eso!” View this post on Instagram A post shared by Channel 8 (@britneyspears)

Britney compartió un post en el que aparece el mensaje “Atrae lo que esperas, refleja lo que deseas, conviértete en lo que respetas, refleja lo que admiras”. Dejando ver que estuvo en México durante varios días, ella también se mostró en un clip bailando sensualmente: “Noches en México – He estado allí sola un par de veces y sinceramente no tengo ni idea de cómo lo hice… es un lugar caliente!!! Pero con lo que he pasado… soy un poco cautelosa en un país diferente… pero OYE a estas alturas deberían ser cautelosos conmigo 🤪🤪🤪!!! ¡¡¡Psss aquí estoy yo bailando en un restaurante por mi cumpleaños 🎉!!!” View this post on Instagram A post shared by Channel 8 (@britneyspears) View this post on Instagram A post shared by Channel 8 (@britneyspears)

