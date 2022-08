Britney Spears se desahoga en Instagram sobre sus inseguridades y traumas del pasado: “Lloro hasta dormirme”

La cantante Britney Spears se mantiene fiel a esa política de transparencia total que no ha dejado de abrazar desde que -hace ya casi un año- denunciara abiertamente las tropelías cometidas por su padre y otros miembros de su entorno en el marco de esa opresiva tutela legal que, afortunadamente para ella, terminó el pasado mes de noviembre.

A partir de ese momento, la princesa del pop se ha expresado sin restricciones de ningún tipo en sus redes sociales, ya sea para deleitar o preocupar a sus seguidores, depende de cómo lo reciban, con esas imágenes o videos que la retratan ligera de ropa o bailando animadamente al ritmo de algunas de sus canciones favoritas. Sus textos siguen la misma línea, y precisamente en su última publicación de Instagram Britney quiso desahogarse sobre su actual estado anímico.

“Es verdad, trato de salir lo mejor posible o mostrando lo que parece ser una gran vida en las redes… Y es cierto que mi ánimo ha mejorado, pero estaré traumatizada de por vida debido a mis experiencias del pasado. No hay forma de arreglarme: mis emociones y mi sensibilidad… Terapia, todo eso. Creo que necesitaré un milagro para mis emociones”, dice un extracto del último mensaje que compartió con los internautas.

La diva de la música -quien contrajo matrimonio con su novio de los últimos seis años, Sam Asghari, en una íntima ceremonia celebrada el pasado mes de junio- no tuvo reparo en confesar que muchas veces se va a la cama sollozando, angustiada como está por sus demonios internos y por algunos de los peores recuerdos que se ha llevado de 13 años sometida al estricto control paterno.

“Mi vida no es en absoluto perfecta… Me voy a dormir llorando la mayoría de las noches. Soy excesivamente insegura. No sé cómo poner buena cara a menos que tenga una cámara delante. Creo que necesito ir al colegio para aprender cómo andar bien de nuevo. Y hay gente que me dice: ‘Pero si eres artista’. Y eso es: todo es una actuación. Pero en la vida real estoy muy perdida, trabajando en ello“, se sinceró Britney sobre el universo ficticio en que a veces se convierte la esfera virtual.

