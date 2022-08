Britney Spears podría estar preparando una entrevista con Oprah Winfrey

Fuentes cercanas a Britney Spears aseguraron que la cantante prepara una reveladora entrevista con Oprah Winfrey. Se dice que la presentadora del programa de entrevistas más famoso de la televisión -que el año pasado obtuvo una controvertida plática con el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex- contactó a la cantante de 40 años con una “oferta abierta” para una charla similar.

Un informante dijo a la revista OK! que “Britney quiere que el mundo conozca su verdad. Está furiosa con su padre y está dispuesta a seguirle el juego a Kevin (Federline). La olla a presión de los últimos meses, desde el fin de la tutela, la ha enfurecido. Trabajar en sus memorias también ha desencadenado el deseo de ser más directa. Oprah se ha puesto en contacto en secreto con ella a través de su abogado, Matthew Rosengart, con una oferta abierta”.

Hace unos días Federline, ex esposo de Britney, afirmó que la cantante no ha visto a sus hijos Sean, de 16 años, y Jayden, de 15, durante “meses” porque ellos no quieren verla, incluso, optaron por no ir a su boda con Sam Asghari en el pasado mes de junio. “Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento. Hace unos meses que no la ven. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”, comentó el bailarín.

Kevin, que ahora está casado con la jugadora de voleibol Victoria Prince, obtuvo la custodia exclusiva de sus hijos después de que Spears pidiera el divorcio en 2006. Ha contado que se “sintió incómodo” con algunas de las decisiones de Britney en los últimos meses, pero les aseguró a sus hijos que pueden “hablar cualquier cosa” con él. “Hubo muchas cosas que sucedieron con las que no me sentí cómodo. Intentaron darle el beneficio de la duda, pero al mismo tiempo, puedo decir que a veces duele estar en esa posición. Así que me aseguré de que todos mis hijos pudieran acercarse a mí en cualquier momento y discutir cualquier cosa”.

Y añadió: “Los chicos -todos mis hijos- saben que pueden contar conmigo y mi esposa, y hablar de cualquier cosa. Ahora son adolescentes. Hablamos de sexo, hablamos de drogas, hablamos de todas las cosas por las que pasan los adolescentes. Quiero que mis hijos cometan todos los errores posibles en mi casa, porque [así] puedo protegerlos”.

Britney fue puesta bajo la tutela de su padre Jamie en 2008 tras una serie de comportamientos que pusieron en riesgo su salud, aunque la decisión fue revocada por un tribunal de Los Ángeles en 2021 dando así a Britney el control sobre su multimillonaria fortuna y otros aspectos de su vida. Kevin comentó que el acuerdo realmente “salvó” su vida. “Vi que este hombre realmente se preocupaba y procuraba a su familia porque quería que todo estuviera bien. Cuando Jamie se hizo cargo, las cosas se pusieron en orden. Le salvó la vida”, aseguró.

Por su parte, Britney admitió que estaba “triste” por todo lo que su ex esposo había dicho públicamente. En su cuenta de Instagram la estrella del pop escribió: “Me entristece escuchar que mi ex esposo ha decidido discutir la relación que tengo con mis hijos. Como todos sabemos, criar a chicos adolescentes nunca es fácil para nadie, me preocupa el hecho de que la razón se base en mi Instagram. Fue MUCHO antes de Instagram. Les di todo. Sólo una palabra: HURTO. Lo diré. Mi madre me dijo ‘Deberías DARLOS a su padre’. Comparto esto porque puedo. ¡¡Que tengan un buen día amigos! ¡¡!! (sic)”.

