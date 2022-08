El lanzamiento del libro con las memorias de Britney Spears se retrasa, debido a falta de papel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La publicación de las memorias de Britney Spears, que estaba prevista para enero de 2023, se ha retrasado por la escasez de papel a pesar de estar terminadas, informó el sitio TMZ. Se sabe que hasta ahora no hay una fecha clara sobre cuándo se podría resolver ese problema, por lo que el lanzamiento del nuevo libro de la cantante aún es incierto. Según un informe de Publishers Weekly, dos factores han influido en la escasez: el aumento de compras y pedidos de libros, así como el abandono de los trabajos de fabricación en las plantas.

En el pasado mes de febrero se informó que la cantante recibiría más de $15 millones de dólares por contar la historia de su vida. La superestrella del pop -que en noviembre fue liberada de su tutela después de 12 años-, habría llegado a un acuerdo histórico con la editorial Simon and Schuster por el libro, tras una complicada guerra de ofertas. Una fuente reveló a la columna Page Six del New York Post en ese momento: “El acuerdo es uno de los mayores de todos los tiempos, por detrás de las memorias de Obama”.

Los derechos de los libros de Barack y Michelle Obama se vendieron en 2017, por una suma que supuestamente superó la cifra de $60 millones de dólares, conocida anteriormente como la mayor de la historia por un tomo de no ficción. En 2001 el ex presidente Bill Clinton recibió $15 millones de dólares por su autobiografía “My life”.

Britney, de 40 años, se enfureció cuando su hermana menor Jamie Lynn Spears publicó sus propias memorias, “Things I should have said” en el pasado mes de enero. En ese momento la estrella escribió una publicación en Instagram en la que le pedía que se sometiera a una prueba de un detector de mentiras para que todas las personas se dieran cuenta que estaba mintiendo. “Desearía que el todopoderoso Señor bajara y mostrara a todo el mundo que estás mintiendo y haciendo dinero a base de mí. Eres una escoria, Jamie Lynn”.

El equipo legal de Britney emitió más tarde una carta en la que desmentía lo dicho por la ex estrella de la serie “Zoey 101” en sus memorias, e instándola a dejar de hablar de la cantante, quien “ya no será intimidada” por su familia. La carta decía: “Aunque Britney no ha leído ni tiene intención de leer tu libro, ella y millones de sus fans han quedado impactados al ver cómo la has explotado para obtener beneficios económicos. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”.

