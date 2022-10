Britney Spears recuerda cuando en 2007 su madre la golpeó por llegar tarde

Britney Spears ha vuelto a causar polémica con una de sus publicaciones en Instagram. La cantante compartió un clip de la cinta “Monster in law” (estelarizada por Jennifer Lopez y Jane Fonda), que acompañó con un largo texto en el que recordaba cuando su madre Lynne la abofeteó hace 15 años.

La princesa del pop relató la experiencia y puntualizó que nunca la olvidará: “¡Juro que nunca he abofeteado a nadie en toda mi vida! DARÍA CUALQUIER COSA POR VER QUÉ SE SIENTE… SÓLO DIGO 🤷🏼‍♀️ !!! ¡La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris (Hilton) y Lindsay (Lohan) me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés! Kevin (Federline) ya me había abandonado, así que tenía una pequeña casa en la playa y mi madre estaba viendo a Jayden y Preston… ¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4am y mi madre estaba ENOJADA! Entré, ella me miró y me abofeteó tan fuerte que nunca lo olvidaré. Psss desde entonces siempre me he preguntado qué se debe sentir al abofetear a alguien…¡¡CREO QUE NUNCA LO SABRÉ!!¡¡ Manténganse con clase amigos!!! Todo esto fue hace 15 años… ¡Quiero decir que todos hemos madurado desde entonces!”

Hasta el momento Lynne Spears (quien hace unos días le pidió a su hija que la desbloqueara de las redes sociales para arreglar sus problemas en privado) no se ha pronunciado al respecto. En el plan musical Britney agradeció en un post al cantante Elton John por haberla animado a grabar un nuevo tema: “Gracias a @eltonjohn por darme la confianza y creer en mí para hacer una canción tan cool 🎶 !!! Hold Me Closer ocupó el top 10 en las listas de @billboard y #1 en las listas de @itunes 🌹🚀 !!!”

