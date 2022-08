La madre de Britney Spears le pide a la cantante hablar en privado: “¡Nunca te he dado ni te daré la espalda!”

Lynne Spears, madre de Britney Spears, suplicó a la cantante que hablen en privado, después de afirmar que sus esfuerzos anteriores para ponerse en contacto han sido rechazados. Ella publicó una emotiva nota en Instagram dirigida a la estrella del pop, afirmando que se siente “desesperada” después de que sus llamadas y propuestas de visita han sido rechazadas, e insistió en que desea que se reúnan cara a cara para que puedan hablar de sus problemas y hacer las paces.

En el mensaje publicado en la red social, Lynne escribió: “Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos. Y también he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de los problemas. ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda! Tus rechazos a las innumerables veces que te he llamado me hacen sentir desesperada. Lo he intentado todo. Te quiero mucho, pero esta charla es sólo para ti y para mí, cara a cara, en privado”, concluyó.

Britney no parece haber respondido al mensaje públicamente, pero escribió un tuit que decía: “La vida sigue. En raras ocasiones puede haber algo buscado, algo que nos haga querer ir más allá”. La petición de la madre de Britney se produce después de que la cantante afirmara en Internet que había quedado traumada de por vida por los años que pasó bajo una tutela que controlaba casi todos los aspectos de su vida.

