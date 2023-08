Britney Spears y su esposo Sam Asghari se separan por infidelidad, confirma TMZ

Ex princesa del pop Britney Spears ya no parece tener a su príncipe Sam Asghari, pues según TMZ, la pareja está separada en medio de fuertes rumores de infidelidad de parte de la cantante. Al parecer, la discusión que tuvieron fue tan fuerte, que llegó al contacto físico y a que el actor, modelo y empresario terminara de marcharse de la casa de la estrella en Hollywood. Britney Spears and Husband Sam Asghari Split, Heading for Divorce https://t.co/SCUw51FhbQ — TMZ (@TMZ) August 16, 2023

Durante mucho tiempo hemos visto a Sam Asghari defender a Britney Spears ante los ataques de la prensa, de los ‘haters’ y de los fans cada vez que ella tiene un comportamiento errático. Sin embargo, el medio digital TMZ afirma también que, dentro del círculo privado, el esposo de la intérprete de Baby One More Time y I’m A Slave 4 U estaba cansado de la situación y de lidiar con las conductas de la cantante.

Pero la gota que desbordó el vaso parece haber sido una infidelidad por parte de Britney Spears. Aunque nada queda claro y no se sabe si Sam Asghari pudo confirmarlo. El también experto en fitness creyó esta historia de su esposa y todo indica que la relación está finalizada. Él ya está haciendo una vida aparte.

Sam Asghari pedirá el divorcio a Britney Spears, según TMZ

El propio portal de noticias dice que la fuente cercana al esposo de Britney les confirmó, que él está terminando de finiquitar los asuntos legales en cuanto a esta separación: “Es solo cuestión de tiempo antes de que Sam solicite el divorcio”.

Britney Spears y Sam Asghari en el estreno del film “Once Upon a Time… in Hollywood”. Foto: Getty Images.

Por supuesto, la gran pregunta es si esta pareja tenía un acuerdo prenupcial y la respuesta es sí. Es un hecho que existe, pero la misma fuente también dice que es posible que la cantante termine llegando a un acuerdo con Asghari por el divorcio.

También se pudo conocer que los mismos ya tenían rato, que no pasaban la noche en la misma casa de la cantante por las violentas discusiones que han tenido en los últimos meses. Recordemos que TMZ también fue el medio que había anunciado que entre el esposo y el manager de Britney Spears iban a hacerle una pequeña intervención, pero que la intérprete de Toxic se dio cuenta y lo echaron todo para atrás.

Esposo de Britney Spears ha desmentido a la prensa

Ante eso ella dijo que estaba haciendo lo que podía posible y su esposo la defendió y negó esta intervención en todo momento. Sin embargo, no solo fue TMZ, también Page Six y Daily News, quienes confirmaron para su momento que esta intervención se Iba a dar.

Lo mismo puede llegar a suceder con esta misma noticia de divorcio. No es la primera vez que, cuando algo de la pareja se hace público, Sam Asghari después dice que la historia no era así. Hasta el momento de cierre de esta nota y por parte de ambos, aún no hay un comunicado oficial, pero TMZ asegura que esto es lo que está sucediendo actualmente entre la pareja.

