Britney Spears responde a los rumores de supuesta intervención: “Hago lo mejor que puedo”

La cantante Britney Spears ha salido al pasado ante los medios que afirman que tanto su mánager como su esposo, Sam Asghari, estaban preparando una intervención a la “Princesa del Pop”, después que ésta supuestamente presentara señales de que su salud mental va en deterioro.

“Sinceramente, no me sorprende en absoluto… ¡Otra vez haciendo lo mejor que puedo! Nuevamente, la tutela terminó hace casi un año… No amigos, no es 2007… es 2023 y yo estoy haciendo mi primera lasaña casera en casa. ¡Finalmente conseguí que mi chimenea funcionara en mi sala de estar!”, escribió Britney Spears en su cuenta de Instagram ante los rumores y las publicación que aseguraban que sería intervenida en terapia.

El portal web TMZ dijo que una fuente cercana a Britney aseguró que el mánager de la misma había rentado una casa en Los Ángeles por dos meses y que ahí la atendería un equipo terapéutico y médico. Sin embargo, ella ha mismo ha respondido contando qué piensa y siente cada vez que su salud mental llega a los titulares. View this post on Instagram A post shared by River Red (@britneyspears)

“Me enferma el estómago que incluso sea legal que la gente invente historias de que casi muero… En algún momento ya es suficiente! ¡Probablemente tendré que dejar de publicar en Instagram porque aunque disfruto haciéndolo, obviamente hay muchas personas que no me desean lo mejor!”, esto también por lo sucedido hace pocos días donde los fans de Spears se preocuparon y enviaron a efectivos de la policía a su mansión en Los Ángeles.

Según TMZ la estrella pop se habría enterado del plan entre Sam Asghari y su mánager y la intervención no quedó muy claro si se canceló o se aplazó. Lo cierto es que la intérprete de “One More Time” y “I’m Slave 4 U” no reconoce estas afirmaciones del medio y niega estar pasando otro bache en su estado anímico.

Por su parte, Perez Hilton dice que los rumores de TMZ no son ciertos. Por el contrario, le da la razón a People diciendo que puede que “Brit” esté sufriendo problemas de abuso de sustancias, pero que la decisión de ser intervenida y llevada a terapia debe estar de su parte. Por supuesto, no está de acuerdo con una tutoria legal de nuevo.

Sigue leyendo:

Britney Spears reactiva su cuenta de Instagram y ahora dice llamarse “River Red”

Conoce la mansión que Britney Spears vende en Calabasas seis meses después de comprarla

Britney Spears causa polémica por su comportamiento en un restaurante

Britney Spears responde a los comentarios que hizo su hermana en un reality show

Britney Spears sorprende al mostrarse en la ducha y envía un mensaje a su madre Lynne

Britney Spears sorprende al mostrarse desnuda y en la tina