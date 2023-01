Britney Spears reactiva su cuenta de Instagram y ahora dice llamarse “River Red”

Recientemente policías acudieron a la casa de Britney Spears tras registrar llamadas de los admiradores de la cantante que se mostraron preocupados luego de que ésta cerrara su cuenta de Instagram. Ella misma se encargo de aclarar todo, agradeciéndoles pero a la vez pidiendo respeto hacia su privacidad. Ahora la princesa del pop volvió a hacer uso de esa red social para informar que todo seguía bien.

En el largo mensaje que compartió -y que ilustró con la foto de una rosa- Britney dijo llamarse ahora también River Red: “Como parece que todo el mundo cree conocer mi historia, piénsenlo de nuevo. Es lo que es…No, no estoy teniendo una crisis, soy como soy y trato de seguir adelante con mi vida. ¡Nunca me había sentido mejor! No, no soy esta chica o esa chica. Soy River Red, y puedo alzar mi voz en un mundo en el que perdí mis derechos…durante 15 años…¡¡¡me da la oportunidad de tener éxito!!!”

La cantante no dudo en exponer también que desea tomarse la vida con calma: “Desafortunadamente soy muy aburrida y bebo chocolate caliente por la noche. He esperado durante 15 años para beber alcohol, ¡¡¡sólo para darme cuenta de que lo odio!!!!!… Me hace sentir triste e hinchada, aunque la comida sabe mejor… PS sí, desactivé mi Instagram y ahora está de nuevo arriba porque puedo !!!” Los demás videos que Spears se ha dedicado a publicar la muestran bailando en su casa y modelando algunos outfits casuales.

