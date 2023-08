Britney Spears y Sam Asghari han tenido problemas de violencia desde hace meses

TMZ hizo un trabajo investigativo a manera de documental sobre Britney Spears en el que habló de su relación con Sam Asghari. Ahí revelaban que tenían “problemas profundos” en el matrimonio y que, aunque el actor y modelo siempre defiende a La Princesa del Pop, lo cierto es que sus peleas se habían vuelto explosivas. Britney Spears y Sam Asghari. Foto: The Grosby Group.

Hoy que TMZ confirma que Britney Spears y San Asghari se están separando, vuelven a relucir estos episodios de violencia por parte de ella. La fuente dijo al medio que el esposo de la cantante había abandonado su casa en Hollywood. Esto después que la confrontara sobre un supuesto acto de infidelidad. Parece que todo terminó en una verdadera batalla campal, donde hasta los escoltas y seguridad de la pareja tuvieron que intervenir.

Britney Spears y su esposo Sam Asgahir se separaron por infidelidad, confirma TMZ https://t.co/it9HQF19qu — La Opinión (@LaOpinionLA) August 16, 2023

También confirman que esta no sería la primera vez que sucede. Aunque el esposo siempre da la cara por ella y desmienta a la prensa en varias oportunidades, la fuente del medio digital asegura que, en el entorno privado, se maneja que Sam Asghari Gary está defraudado y frustrado de las constantes conductas erráticas de la intérprete de Baby One More Time And I’m Slave For U.

Las bebidas energizantes y cafeína mantienen a Britney Spears discutiendo en vela

Según el documental de TMZ, en las investigaciones que pudieron hacer de la ex de Justin Timberlake, descubrieron que la cantante mucha cantidad de bebidas energizante durante el día. Esto incluye cafeína, té verde, Guaraná y más.

Cuando se dio conocer esta información que se hizo viral en las redes sociales, la propia Britney Spears salió a aclarar la situación y dijo que ella hacía lo que “le parece y lo que le hace sentir viva y enérgica”. Después se dio a conocer que, su esposo, Sam Asghari y su manager, iban a acordar una intervención para ella hace unos meses. La prensa se adelantó y el esposo tuvo que terminar diciendo que esto no era así.

Sam Asghari desmintió los primeros reportes de violencia de Britney Spears

Antes la supuesta intervención, Sam negó completamente la velocidad y hasta calificó de falta de respeto la manera en que han tratado la conducta de la cantante. Aun así, después se le ha visto en otro tipo de comportamientos que la hayan hecho terminar en problemas nuevamente. Como el caso del jugador de la NBA y una discusión que tuvo con alguien que le estaba grabando dentro de un restaurante.

“Me pareció absolutamente repugnante que las personas que estaban en su vida en ese momento, cuando ella no tenía voz, fueran y contaran su historia como si fuera la suya. Fue absolutamente repugnante, ¿cómo vas a ponerla bajo un microscopio y contar su historia? No. Eso también es repugnante”, aseguró Sam Asghari hace unos meses.

Hasta el momento de cierre de esta nota, ningún representante de la pareja había emitido algún comunicado oficial sobre la separación de los artistas.

